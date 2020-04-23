 

Иран ответил на недовольство США запуском военного спутника

23.04.2020, 20:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нет ни одной международной резолюции, запрещающей Тегерану выводить военные спутники на орбиту.

«Ни одна резолюция не мешает Ирану запускать спутники в космос, обращение США к резолюции 2231 (СБ ООН) неуместно», – цитирует РИА «Новости»  заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что Иран якобы успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту. Госсекретарь Майк Помпео призывал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231.

В Военно-воздушных силах США заявили, что отслеживают два объекта – спутник «Нур» и ступень ракеты «Касед» от космического пуска из Ирана.

МИД РФ заявил, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.



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