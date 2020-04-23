 

В Житомирской области возник лесной пожар “угрожающих масштабов”

23.04.2020, 20:30, Новости дня

23 апреля в Белокоровицком лесхозе (Олевский район Житомирской области) начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщило облуправление лесного и охотничьего хозяйства.

“Во второй половине дня в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. На его локализации работает около 50 сотрудников лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с четырьмя автоцистернами, а также авиация”, – сказано в сообщении.

На сайте житомирского управления Госслужбы по ЧС информации о пожаре в Олевском районе на момент публикации новости не было.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях продолжаются с начала апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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