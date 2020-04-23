Оксана Самойлова заявила, что находится на грани

23.04.2020, 20:30, Разное

Модель Оксана Самойлова поделилась совместным снимком с младшей дочерью в соцсети Instagram. В подписи к публикации она заявила, что сейчас главной проблемой для неё является далеко не режим самоизоляции, таким образом намекая на развод с рэпером Джиганом.

Из-за карантина, который, впрочем, занимает одно из последних мест в списке бед модели, она даже «не успевает страдать, так как ей не хватает сил». В целом, она хотела бы вернуться к нормальному ритму жизни: сейчас ей не хватает прогулок, работы и путешествий. «Думаю, я получила максимальную пользу от режима самоизоляции: прочитала несколько книг, провела много времени с детьми, работала по дому и тренировалась. Сейчас не могу просто лежать и отдыхать – сил попросту нет», – отметила Самойлова в своей публикации.

В заключении супруга Джигана призналась, что находится на грани, и поинтересовалась у поклонников их нынешним настроением.