Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесли на 2022 год

23.04.2020, 20:25, Новости дня

Международная федерация волейбола приняла решение перенести чемпионат мира по пляжному волейболу с 2021 на 2022 год. Об этом заявил пресс-служба организации. Перенос связан с изменениями в спортивном календаре, вызванными пандемией коронавируса.

Президент FIVB Ари Граса заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год существенно повлиял на даты остальных соревнований. Поэтому утверждение новых сроков проведения чемпионата мира по пляжному волейболу он посчитал "лучшим из возможных решений".

Мировое первенство-2022 по пляжному волейболу пройдет в Риме. Напомним, что в 2019 году на чемпионате мира в Гамбурге россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали золотые медали.