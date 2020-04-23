Мнение: Проблемы советской картошки, рост онлайн-покупок и качество продуктов питания

23.04.2020, 20:20, Разное

1. Ещё во времена СССР всем было очевидно, что собирать картошку силами студентов, инженеров и работников предприятий не слишком разумно. Отлично все знали и о том, что происходит с урожаем дальше, во время хранения и перевозки. Коллега monetam указывает на статью 1982 года «Продовольственное дело — забота общая». Автор статьи — П. Алексеев из журнала «Коммунист»:

https://monetam.livejournal.com/1294225.html

Ни в какой другой сфере народного хозяйства вы не увидите такого количества ручного труда. В период массовой уборки и закладки на хранение картофеля, овощей и фруктов (в сентябре—октябре) на разгрузку вагонов, переборку клубней, зачистку капусты и другие работы мобилизуются сотни тысяч тружеников индустрии, научных сотрудников, студентов. Мало того, что серьезно осложняется работа на многих предприятиях, привлеченные кадры используются крайне нерационально: дневная выработка этой категории работников не превышает, как правило, 1 рубля, а то и 30—40 копеек в смену. На овощные базы постоянно отвлекаются люди и в другое время года.

При хранении клубней в местах производства практически исключается доставка нетоварной продукции в места потребления: не гоняются зря в кузовах и вагонах многие тысячи тонн земли, причем самого ценного плодородного слоя. Есть такой термин: заземленность клубней. Так вот, в отдельных партиях земля составляет 20—30 процентов от всей перевезенной продукции, хотя по ГОСТу заземленность клубней допускается в пределах одного процента. Вместо того чтобы вернуться на поля, плодородная почва забивает водопроводную сеть городов или в лучшем случае идет на разбивку газонов у плодоовощных баз.

Когда же прекратится эта бесхозяйственность? Это же не хранение, а гноение добытой трудом и потом земледельца продукции! По данным НИИ картофельного хозяйства Минсельхоза РСФСР, в процессе уборки суммарные повреждения клубней непосредственно в хозяйствах составляют 20—30 процентов общего количества. По дороге с поля к хранилищу и в процессе загрузки количество механических повреждений достигает уже 40—50 процентов. Оптимальная высота падения клубней при перевалке не должна превышать тридцати сантиметров, но почти нигде это требование не выдерживается. Прикиньте, какие воздействия испытывают клубни, когда круто опрокидывается кузов самосвала и пятитонная масса картофеля обрушивается на бетон!

2. Производители еды в России получили прямой доступ к покупателям. Теперь они всё больше еды продают не через торговые сети, а онлайн:

https://lenta.ru/news/2020/04/13/food/

Представители компаний поясняют, что увеличение продаж онлайн, минуя полки магазинов, поможет частично компенсировать падение по другим каналам, таким как торговые центры и киоски. Рост спроса на онлайн-доставку привел к тому, что ГК «Чистая линия», выпускающая мороженое и молочную продукцию, в три раза увеличила парк автомобилей для осуществления курьерской доставки.

Липецкий производитель овощей «Долина овощей» в марте зафиксировал рост числа заказов через интернет в пять раз. Из-за увеличения спроса компании также пришлось расширить собственный автопарк. Кондитерская фабрика «Победа» сообщила о росте продаж в денежном выражении на 35 процентов, а выручка ее интернет-магазина увеличилась почти в два раза год к году. Компании, у которых нет собственных торговых интернет-площадок, размещают продукцию на маркетплейсах и тоже фиксируют рост спроса.

Однако пока на интернет у производителей все равно приходится небольшая доля продаж. У «Чистой линии» они составляют 10 процентов, у «Долины овощей» только около 1 процента. В то же время компании ожидают, что спрос на подобную услугу будет расти.

Что ж, если кризис не только научит нас наконец-то использовать все возможности интернета, но и ослабит монополию крупных торговых сетей, этому можно только порадоваться.

3. В рейтинге стран по качеству, безопасности и доступности продуктов питания Россия занимает сравнительно неплохое 41-е место в верхней трети списка. Белоруссия слегка опережает нас:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-stran-po-kachestvu-bezopasnosti-i-dostupnosti-produktov-pitaniia-5e7f4e50e366851eb08d7e8a

С учётом того, что рейтинг был составлен западными аналитиками из компании The Economist Intelligence Unit, Россию оценили довольно-таки высоко (то есть, не занизили наши позиции совсем уж безбожно).

По ссылке говорится, что это рейтинг продовольственной безопасности, но это не так. Западные экономисты оценивают ценовую доступность, потребительское качество и безопасность продуктов для здоровья.

Продовольственная же безопасность определяется как доля пищевых продуктов, которые производятся в стране, а не завозятся из-за рубежа. Показатели России очень высокие – спасибо здоровому капитализму, наши аграрии обеспечивают нас практически всеми основными категориями продуктов:

https://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России