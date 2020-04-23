 

Устроивший скандал в ижевском аэропорту замминистра освобожден от должности

23.04.2020, 20:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, подписав распоряжение от 23 апреля с формулировкой «в связи с сокращением этой должности».

Текст распоряжения опубликовала в Telegram «Единая Россия», которая исключила Овсянникова из своих рядов после инцидента в ижевском аэропорту.

В апреле Мишустин подписал распоряжение, сократив число заместителей министра до 10 с 11.

До этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Министр при этом заявил, что разделяет позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Напомним, Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя, и устроил скандал. Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». Он утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

На него был составлен протокол о мелком хулиганстве. 27 апреля его рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии. Сам Овсянников извинился за нецензурную брань и признал, что должен понести за это ответственность.



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