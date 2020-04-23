Врач: Телемедицина избавляет пациентов от хождения по докторам

23.04.2020, 20:16, Новости дня

Дистанционные консультации с врачами позволяют россиянам получить квалифицированную помощь доктора и при этом соблюсти режим самоизоляции, не подвергая ни себя, ни близких дополнительному риску. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД директор сети клиник Александр Кузнецов. Ранее его сеть подключилась к проекту бесплатной телемедицины.

«Когда требуется срочно посоветоваться с медиком, а выходить из дома нежелательно, телемедицинские консультации – это реальный выход из положения. Они проводятся через сайт, либо специальные приложения, например через Skype, в крайнем случае, по телефону», – отметил Александр Кузнецов, директор сети клиник «Витбиомед+», полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика».

Кузнецов напомнил, что по статистике, что примерно в 90% случаев первичного обращения к врачу личного присутствия пациента не требуется, вполне достаточно онлайн-консультации. Что касается критической ситуации, то тогда необходимо вызывать врача на дом, добавил директор сети.

«Целый ряд организаций объединились, чтобы предоставить всем гражданам нашей страны возможность получать такие консультации бесплатно. В первую очередь, это происходит при помощи информационной платформы «Доктор рядом» при финансовой поддержке государственной корпорации ВЭБ, – рассказал Кузнецов.– В этой программе участвуют медицинские клиники, в частности, наша сеть».

«Как это работает? Человек заходит на сайт программы, либо скачивает приложение на свой смартфон. Все что надо – это зарегистрироваться, ввести специальный код и по этому коду, буквально через пять минут, получить консультацию. Каждый на сегодня может получить до 20 таких консультаций бесплатно», – отметил Кузнецов.

Директор напомнил: тем, кто подозревает у себя коронавирусную инфекцию, категорически не рекомендуется выходить на улицу и самостоятельно идти в клинику. «Если вы не сдавали тесты и не знаете точно, есть ли у вас COVID-19, вам лучше вызывать врача на дом либо пользоваться теми же онлайн-консультациями», – добавил он.

Кузнецов подчеркивает, что он сам работает в эти дни удаленно, соблюдая режим самоизоляции.

«Иногда мне тоже хочется плюнуть на все, выйти погулять, но меня останавливает забота о своих близких, – признался Кузнецов. – Всегда надо понимать, что находится на чаше весов. На улице ты неизбежно будешь контактировать с другими людьми, касаться поверхностей, на которых может находиться этот вирус. В итоге ты можешь принести его домой».

«Как человек еще не пожилой и имеющий достаточно здоровый иммунитет, я, наверное, переболею бессимптомно, – предположил директор сети клиник. – Но меня волнует судьба моих родственников, в том числе и пожилых людей, с которыми я рано потом буду контактировать. Они имеют хронические заболевания и находятся в группе риска. Я осознаю опасность того, что стану причиной их заболевания и поэтому остаюсь дома».