Сын Яны Поплавской женился во второй раз на первой жене

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23.04.2020, 20:09, Разное

Старший сын российской актрисы Яны Поплавской Клим снова связал себя брачными узами. Он вновь женился на первой супруге Евгении.
Как передает «Телепрограмма», Яна Поплавская высказалась о нестандартном бракосочетании следующим образом: «У нас не все как у людей, поскольку многие волнуются из-за пандемии коронавируса Covid-19». Свои отношения Клим и его возлюбленная зарегистрировали без присутствия гостей и в масках. Актриса Яна Поплавская наблюдала за происходящим мероприятием по видеосвязи. Ей это оказалось проще принять, хотя и трудно осознать.

По мнению отечественной знаменитости, для настоящей любви нет каких-либо преград и никакой коронавирус ей не страшен. Прежде и сама артистка была вынуждена отменить собственную свадьбу в связи с пандемией пневмонии. Она хотела оформить отношения с радиоведущим Евгением Яковлевым, в гражданском браке с которым проживает уже на протяжении пяти лет.

Яна Поплавская прославилась уже в 10-летнем возрасте благодаря роли Красной шапочки в одноименной кинокартине 1977 года, получив Государственную премию СССР. Всего на ее счету около трех десятков ролей. У актрисы двое детей: Клим и Никита. Старший по профессии является режиссером. На Евгении Остряковой он впервые женился в июле 2015 года, спустя три года Поплавская заявила о разводе сына.



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