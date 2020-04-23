Зеленский призвал украинцев учить на карантине иностранные языки

23.04.2020, 20:08, Новости дня

На карантине украинцам следует учить иностранные языки, к этому сограждан призвал президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что ООН объявила 23 апреля Международным днем английского и испанского языков.

«Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной «прокачать» собственные навыки и знание иностранных языков», – сказал украинский лидер в обращении, опубликованном на Facebook.

Президент добавил, что обязательно наступит день, «когда все закончится» и на Украину приедут туристы из других стран. «Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», – сказал Зеленский.

Украинский лидер также назвал два главных условия для выхода страны из карантина. Так, карантинные меры будут сниматься, если в течение десяти дней процент выявленных случаев коронавируса не меняется или остается в пределах 5 процентов, а больницы заполнены пациентами с коронавирусом меньше чем на 50%.

Ранее сообщалось, что украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.