Мнение: Правда о вирусе

23.04.2020, 20:03, Разное

Руки я всегда стараюсь мыть как можно реже – привычка с детства. Сначала я так делал по наитию, ну а потом уже выяснил, что это чрезвычайно правильно, поскольку нас убивает как раз стерильность, а с большинством “микробов” организм сам знает, как справляться. Тут беда в том, что так называемая “страсть к чистоте” – один из самых распространенных паранойяльных неврозов, и таких параноиков, которые готовы мыть руки по часу 8 раз в день – миллионы вокруг нас. И сейчас все эти безумцы получают постоянное ежедневное подкрепление со стороны каждого утюга, из которого льется госпропаганда, требующая “чаще мыть руки” и стращающая “коронавирусами”, которые обсидели буквально все вокруг – пакеты, ручки, двери, стены, поручни и даже сами ДЕНЬГИ.

Сколько ж доселе латентных невротиков резко дезадаптируются в результате всей этой коронавирусной истерии… Сколько вяло протекающих психических отклонений перейдет в итоге в острую открытую форму! Ужас. Вот, нашел хороший подробный комментарий вирусолога ибн вирусолога по фамилии Зверев – он тут, в частности, хорошо написал про это самое мытье рук.

“Кирилл Зверев (10 апреля в 15:58)

Друзья, это очень важный пост. Для простоты репоста, обойдусь в этот раз без мата и сарказма. Просто так получилось, что я оказался на пике информационного поля по COVID-19. И каждый вечер я получаю всё новую и новую информацию из первых рук. Для меня было неожиданно, что папа, который уже давно всё доказал мировому научному сообществу в плане вирусологии, так впишется в массовое просвещение и отмену паники. А раз так я должен ему помочь.Ниже несколько базовых вещей, которые Вы должны знать, понять, принять и успокоиться:

1.ВИРУС СУЩЕСТВУЕТ. Непонятно где, когда и от кого он появился. ВОЗМОЖНО в Китае, но это не точно. Его много, но не больше чем многих других. Он очень контагиозен. Он передается воздушно-капельным путем. И он не выведен человеком, как считают сторонники теории заговоров.

2.ПЕРЕБОЛЕЮТ ВСЕ. У вас просто нет никаких шансов этого не сделать. Даже если вы жестоко ушли в карантин, примотали себя скотчем к унитазу. Вы всё равно переболеете им рано или поздно. Вирус пришел к человеку НАВСЕГДА. Он станет столь же регулярной болячкой, как грипп, аденовирус, парагрипп и много что еще другое, называемое в нашей традиции ОРВИ. Кстати, ученые (настоящие, не «британские») подсчитали, чтобы перебороть вирус карантинными мерами, на жесточайший карантин ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ надо уйти на 200 недель и то это не точно.

3.ВИРУС НЕ ОПАСЕН. 80% людей переносят его бессимптомно вообще. Только 20% имеют какую-то симптоматику. Небольшое количество из них имеют тяжелую симптоматику. И считанные единицы умирают. По немецким данным лишь 0,5 % (все время снижается) смертности от больных. Не зараженных, а именно больных, обратившихся в клинику. И надо понимать, что далеко не все они умирают на аппарате ИВЛ. Многие это делают от осложненного инфаркта, диабета, многих других хроник и даже рака. Они все тоже попадают в статистику «смертности» по COVID-194.

4.УМИРАЮТ ХРОНИКИ. Не старики, а именно носители хронических болезней. Просто чаще именно старики имеют хроники гораздо больше, чем молодые. Это логично. У человека с астмой шансов умереть всегда больше, чем у человека без нее. Всегда и от ЛЮБОЙ болезни. Кстати, ожирение – тоже фактор риска.

5.САМОИЗОЛЯЦИЯ И КАРАНТИН — РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Карантину подлежит зараженный человек до выздоровления или человек подвергнувшийся риску заражения. Он подписывает бумагу и две недели ОБЯЗАН сидеть дома. И их хватают и штрафуют. Остальные вольны гулять и работать, если повезло, когда есть где. Самоизоляция – дело добровольное.

6.САМОИЗОЛЯЦИЯ. Возможна, но бесполезна. См. пункт 2. В западных странах она (в виде карантина) введена из-за того, что системы тамошнего здравоохранения не справляются с текущим наплывом «лёгочных». Там задача избежать резкого наплыва больных на очень редкие там в отношении человек/жопоместо койки, врачей, лекарства и вентиляторы. У нас свой путь и своя система. В этой ситуации она показала себя многократно более эффективной из-за того, что ее не успели «оптимизировать». И, если бы не неразбериха в Минздраве, вполне возможно, что никакая самоизоляция не была бы нужна. И, кстати, многие западные страны уже начали снимать карантин. А некоторые рискнули и не вводили вовсе, показав ровно ту же статистику по заражениям и смертям, что и ушедшие в затвор страны.

7.СМЫСЛ САМОИЗОЛЯЦИИ РАСТЯНУТЬ ПО ВРЕМЕНИ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, А НЕ СНИЗИТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ. См. пункты 2 и 6. Вы сидите дома не для того, чтобы не заболеть, в этом плане Вы «обречены». Суть – чтобы всем не ломануться по больницам одновременно. Но как показывает практика, серьезных научно-статистических обоснований вашего сидения дома, как статистики свободных коек, врачей, лекарств, аппаратов на данный момент нет. Так что пункт 6 – вопрос отрыт.

8.ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ВЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ. Сейчас идет пик заболеваемости от «приехавших». Никто не знает (но по ощущениям это – так) что это уже вторая (третья?) волна. Но сегодняшние тесты способны лишь показать заражены ли Вы в данный момент. Теста на антитела не существует в России точно). Поэтому невозможно сказать соприкасались ли Вы уже с инфекцией или Вам только предстоит.

9.РАБОТАЮЩИЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ВРАЧИ – НЕ ГЕРОИ. Что бы они там не писали в своих инстаграмах – чуваки хайпуют на Вашем страхе. Я имею право это писать – я учился в том же ВУЗе. А еще я работал лаборантом в ИКБ №1 где ставил гепатиты С и В. Каждый день я ходил через пятый этаж, где курили ВИЧи и контактировал с зараженнной кровью. И это ни хрена не подвиг. Врачи просто выполняют свою работу. Они не имеют дело с особо опасной инфекцией и имеют нужные средства защиты. А если и очень хочется поставить памятник медицинскому работнику, то лучше сделать это акушерке роддома ИКБ №2, каждый день, копающейся в ВИЧ-инфицированной крови. Для меня показателен пример главврача коммунарки, подхватившего вирус, из которого поспешили сделать героя самопожертвования. Он – не герой, а мудак. Дебил и преступник. На первом занятии, на первом курсе мед института (как сейчас помню – анатомии) нам очень жестко объяснили состричь ногти, побрить бакенбарды и бороды. Это правило с нами всегда. А по его безграмотности и халатности под риск заражения был поставлен глава Государства. Это п-ц, друзья!

10.НЕ НОСИТЕ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, НЕ ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ. Маска работает только «на выход» или на ну очень короткий промежуток времени. Если Вам на маску попадет зараженная слюна с вирусом – почти 100% Вы его вдохнете. Маски нужны только врачам с интенсивной их сменой и зараженным, чтобы вирус не выплевывался из зараженных губ. Дез.растворы – это вообще кранты! Если бы в мед институте на «микре», «инфекции», «эпидеме» или даже «кожвене» студент бы ляпнул про обязательное ношение перчаток и обработке рук спиртом во времена легочной инфекции – он пошел бы на пересдачу. Я не понимаю, почему сегодня выросшие студенты позируют в перчатках в магазинах и позорят свое мед образование. Вирус попадает в организм при контакте со слизистой, а не кожей! У кожи очень мощный защитный барьер, она для того и нужна. И спиртом Вы его убиваете. Иными словами, грязными руками не надо лезть в рот и ковырять в носу. А, перед тем как это делать, руки надо мыть. Но это же с малолетства известно! При контакте грязных рук со слизистыми переносится огромное количество болезней – многие, по-настоящему, смертельные. И коронавирус чуть ли не самая безобидная из них. А нося перчатки, маски и моя руки спиртом, Вы лишь убиваете нормальную микрофлору кожи и ее саму, открывая уже на коже новые ворота для других заболеваний.

11.ВАКЦИНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ. Не рассчитывайте. Это возможно только через 1,5-2 года и то в идеальном мире. Вы до нее «не дотянете». Гораздо хуже, что из-за карантинных мер мы рискуем остаться без вакцины от гриппа на следующий год. А грипп имеет смертность в несколько раз(!) большую, чем эта новая зараза. Специфического лекарства, если что, тоже не будет. P.S. Если это и правда рекомендация Минздрава про закапывание солевого раствора в рот и нос, а не инициатива особо ретивого сотрудника, то это п-ц! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Морскую воду (хоть это и старинный совдеповский метод) вдыхают носом в случае насморка, при излишнем отделении жидкости, с целью эту жидкость удалить. На нормальную слизистую (любую!) этого делать категорически нельзя. Вы сушите (если повезет не обжечь) поверхность, образуются микротрещинки, которые, наоборот, резко повышают шанс заразу подхватить.

12.СПАСИБО ВАМ ЗА РЕПОСТЫ. Это очень важно. Я не комментирую чужие репосты и не вступаю там в диалоги. Поэтому здесь вещи которые я прочитал под чужими репостами и, видимо упустил в своем тексте.

13.НА ВОПРОС: КТО Я ТАКОЙ ЧТОБЫ…? Отвечаю. Я закончил мед институт, вроде – неглупый человек, хоть и не работаю по по профессии. Многих врачей знаю и женат на враче. Но, главное — мой отец В.В. Зверев – академик РАН, ведущий вирусолог страны и мира, если быть точнее. Он вписался в информирование отмены паники – я ему помогаю, как могу. Всё публикации я обсуждаю с ним и никогда не пишу из своей головы.

14.ГЛАВВРАЧ КОММУНАРКИ — МУДАК. Потому что, даже в инструкции респиратора написано “не носить на бороду”. А нам это внушали с первого занятия в институте. На эпидемию он бороду не сбрил. Пока всё.

От себя добавлю: чем дольше будет длиться этот “карантин”, тем важнее (и сложнее) будет соблюдать Главное Требование всей этой “коронаэпидемии”: НЕ СХОДИТЬ С УМА.