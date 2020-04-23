 

В России зафиксировали еще 4774 случая заражения коронавирусом

23.04.2020, 19:55, Разное

За последние сутки в РФ подтверждено 4774 новых случая заражения коронавирусом, 42 человека умерли. Об этом сообщили в оперштабе.

Новые случаи зафиксировали в 81 регионе страны. Отмечается, что 47,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 1959 за сутки (33940 всего); далее идут Подмосковье (688 за сутки и 7278 всего) и Санкт-Петербург (191 за сутки и 2458 всего).

Общее число заразившихся и умерших в РФ достигло 62 773 и 555  соответственно. Еще 4891 человек выздоровел.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что у 78% пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса, принимающие противомалярийный препарат мефлохин в рамках исследования, отмечается положительная клиническая динамика. Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата ФМБА пообещало сделать до 20 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый медицинский фронт. Публикуем монологи медиков с передовой войны против коронавируса

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Разработчики Intel рассказали о достигнутых успехах в создании компьютера с обонянием

06.04 / Ученые: Структура коронавируса переведена в музыку

20.03 / Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

14.04 / В ФИФА заговорили об отмене всех матчей в 2020 году

25.02 / Наталья Белохвостикова рассказала, как решилась взять ребенка из детдома: “Попросил купить крестик”

12.03 / В смартфоне Apple iPhone 12 появится 3D-камера World Facing

13.02 / Xiaomi показала снимки Земли, сделанные из космоса на камеру флагмана Mi 10 Pro

12.04 / Как космос помогает акциям

14.02 / Ученые рассказали о полезных свойствах соевого соуса

12.02 / Адвокат Петросяна назвал ложью информацию о переводе 1 млрд рублей Степаненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска