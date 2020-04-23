Мнение: Письмо: “Висит купленное платье, лежат кольца”

23.04.2020, 19:54, Разное

Вот про мелкого хищника письмо.

Посмотрите, как это выглядит со стороны партнерши.

Здесь мужчина не ищет себе более состоятельную женщину, занят бизнесом, в котором дела его не очень. Так примерно выглядел бы КСЖ, если бы не женился на Диане и не влюбился в Алису, а стал бы жить с какой-то женщиной, вроде автора. Вы же поняли по сериалу, что КСЖ – мелкий хищник? Как и Казанова, кстати. Оба мелкие хищники, на исправлении, полюбившие золушек.

Предлагаю вам самим разобрать это письмо и ответить на вопрос: какие качества героя позволяют сохранять его СЗ высокой, несмотря на ноль вложений и ноль шагов? А какие качества автора не дают ей ни отлепиться от его фигуры, ни подрастить свою СЗ для него? Только с аргументами пишите, приводите доказательства из текста письма, а не просто “мнекажеца”.

zero_roze

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам за все, что Вы делаете!

Моя жизнь изменилась на 100 процентов благодаря Вам.

Пять лет назад я уехала от мужа в другой город. В Питере я очень плюсовала, нагло сидела дома на подушках в декрете, указывала что да как, всю душу из него вынула, была в ссоре со всей его роднёй за свой терроризм. Вспомнить страшно. БМ до сих пор готов восстановить отношения, исправно сам отдает часть дохода на содержание ребенка, не прошу.

Сейчас отношения наладили, как могу аккуратно себя веду. И с его семьёй у нас теперь очень хорошие отношения, они мне помогают с ребенком, я их благодарю подарками и поездками.

Я пришла работать в новую очень интересную денежную область, постепенно стала разбираться, наработала клиентскую базу, зарплата моя выше средней по городу в 2 раза. Взяла ипотеку, купила прекрасную квартиру и сделала ремонт.

Однако каждый месяц в ноль по доходам, откладывать нечего, транжира.

В – мой начальник. Он просто бог. Когда я его увидела, не могла прийти в себя, не могла понять, как же работать с таким красавцем. Он тем временем перепоручил меня кому то и уехал с красивой девочкой в отпуск.

Он может найти общий язык хоть с кем вообще, все сложные переговоры с самыми капризными/агрессивными людьми ведет он, и почти всегда достигает цели в переговорах.

Его любовная ОЗ в несколько раз выше моей, я не особо интересная

Полагаю, что просто попала в его любовный фетиш, похожа немного на лесбиянку, похоже, ему такие и нравятся.

Со временем, я заняла лидирующее положение в его фирме, основной его доход приношу ему я, он меня всему бесконечно учит, я много работаю.

Помимо этой работы у меня есть еще один серьёзный источник дохода (не алименты, еще одна работа, давняя и позволяющая совмещать) таким образом я получаю примерно в 2 раза больше, чем он.

Он меня очаровал быстро, внимательность, ежесекундное желание помочь, мои интересы всегда у него на первом месте, всегда важнее его, мои увлечения стали моментально его.

Мы ездили по спектаклям, концертам, путешествовали с детьми-его и моим.

Быстро мы стали жить вместе у меня. Он всегда весёлый, нежный, ласковый, очень красивый, раскованный и сексуальный. Жить с ним – счастье. Цветы, любование, нежность. НО, конечно же есть НЮАНС.

Жилья своего у него нет, а у меня очень комфортно, красивая квартира в центре, оборудованная техникой. Он был рядом, и когда я покупала ее и делала ремонт и обставляла, и не дал на это ни копейки. Скромно жил со мной, шланговал и мило говорил-надо бы мне купить то-то.

Продукты стал покупать только ко второму году совместной жизни. Коммуналку стал платить только после пары ультиматумов. В поездках жадничал сколько можно.

Я злилась страшно, корона страдала-меня всегда все содержали, а тут смотри-ка.

Но он аккуратен словах до безумия, ни одно скандала толком у меня не получилось.

Я купила сад, хороший, это моя любовь, копаю там свои заросли. Второй год уезжаю от него туда. Он живет в моей квартире, гуляет с собаками, моет их, уже наконец-то прибирается, покупает еду, до этого был просто украшением.

Мы как соседи, когда я приезжаю. Мне пока удобно, что он живет у меня. Но я то его люблю. Он весь в долгах, проекты почти все очень рисковые, все деньги там сгинают бесследно. Его ребенок носит одежду моего ребенка.

Мне было за счастье наряжать, кормить и одевать и его и сына, но уже все же надоело. И когда у него наконец-то появляются деньги он не несет их в дом. Когда появляется время он не тратит его на дом, на помощь в саду. В баню-да. Мясо жарить-приедет. Но тех же дров наколоть или снег скидать-неа.

Сейчас я стараюсь втянуть свои щипчищи. Все пропало от моих скалок-все уважение ко мне, все терпение его.

Свадьба. Сказала-или ты женишься на мне, или уходи и дай мне найти себе мужа, мне давно пора. Никто, кстати, не разбежался. Никто мне не улыбается, не сватается и не пишет. Невеста из меня огонь. Висит купленное платье, лежат кольца. По утрам здороваемся, варим кофе. Вытащил мне машину из ямы, дала ему денег взаймы. Все так же любезно.

Когда в саду холодно- приезжаю в квартиру, ложусь к нему в постель, спим как незнакомые. Хоть я и думаю, что сейчас все как мне удобно, но это все очень грустно, врать себе сложно, но я стараюсь. Втягиваю щипцы, втягиваю скалки. До рыбы мне еще ползти.

Памагите. Мне понятно, я не вытягиваю такого парня при моем уровне границ. Меня пугает его финансовое положение. Но где же я возьму еще такого? У меня еще ведь не все проиграно?

Спасибо.