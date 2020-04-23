Саакашвили назвал кота в свою честь

23.04.2020, 19:53, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся от грузинского правосудия на Украине, назвал своего кота «Мишей» в собственную честь. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ожидающий назначения на должность вице-премьера Украины Саакашвили, который заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, вышел в прямой эфир из своего киевского дома, рассказав, что сам его благоустраивал и ремонтировал, а живет он в нем сейчас с матерью и котом.

Потом он сообщил, что «кот Миша ушел к возлюбленной».

Телекомпания PosTV в авторском комментарии к откровениям Саакашвили отметила, что экс-президент «страдает манией величия и фетишизмом».

Официальный Тбилиси пока не комментирует возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины. Между тем, когда Саакашвили несколько лет назад стал советником бывшего украинского президента Петра Порошенко, а затем – Одесским губернатором, то отношения Тбилиси с Киевом весьма ухудшились.