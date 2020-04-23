МАЗ представил соперника дакаровских КамАЗов

23.04.2020, 19:53, Разное

В Минске представители компании МАЗ показали новый гоночный капотный грузовик МАЗ-6440RR. Данный автомобиль должен стать соперником дакаровских КамАЗов.

В международной автогонке за рулем нового автомобиля будут выступать Алексей Вишневский и Сергей Вязович. Отметим, что гонщики еще не испытали автомобиль, поскольку из-за вспышки коронавируса сейчас даже нельзя выезжать с завода МАЗ, поэтому никакие тесты грузовика еще не проводились.

В «МАЗ-СПОРТавто» отмечают, что успели разработать модель к первому старту нового сезона. Экстерьер автомобиля напоминает грузовик, который в 2019 году победил на ралли «Марокко» и занял третье место на «Дакаре-2020». Главные отличия кроются во внутренней компоновке, развесовке, по-другому настроенному центру тяжести и усовершенствованной подвеске. Конструкторы указывают, что апгрейдов очень много и все изменения согласовывались с экипажем Сергея Вязовича.

За три года, что гонщики соревновались на МАЗ-6440RR, в техническую документацию было внесено много изменений и все они были воплощены в новом грузовике. Правда, команда не раскрывает секретов технических характеристик автомобиля, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты. Разработчики лишь отметили, что использовали двигатель семейства Gyrtech/Caterpillar с увеличенной мощностью. Эксперты отмечают, что если в предыдущей версии капотного грузовика использовался 1000-сильный мотор с крутящим моментом 4500 Нм, то новый агрегат будет иметь еще более впечатляющие показатели.

Когда именно новый автомобиль примет участие в гонках на данный момент неизвестно в связи с эпидемией коронавируса. Изначально предполагалось, что модель испытают уже в мае на «Золоте кагана», а в июле — на «Шелковом пути» в России. Также неизвестно, какие изменения коснутся команду гонщиков. В МАЗе отмечают, что собирались попробовать молодых пилотов и пока от таких планов не отказались. Однако окончательное решение будет зависеть от даты начала сезона. Кроме того, генеральный директор ОАО “МАЗ” Валерий Иванкович заявлял, что количество экипажей может быть увеличено до четырех, чтобы белорусы могли на равных соперничать с КамАЗом.