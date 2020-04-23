Два модернизированных Ту-160 переданы в Минобороны
23.04.2020, 19:53, Новости дня
Российская армия получила два стратегических ракетоносца Ту-160 после модернизации, сообщило Минобороны.
«Специалистами 264-го военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев» входит в Ростех) были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников». На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий», – сказали в министерстве, передает ТАСС.
На самолетах модернизировали системы инерциальной навигации и управления двигателями, устройства вооружения с применением современных цифровых технологий, информирует РИА «Новости».
«Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения», – сказали в ведомстве.
Напомним, в начале апреля Казанский авиазавод имени Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
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