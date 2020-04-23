Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

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23.04.2020, 19:53, Новости дня

На Манежную площадь после реставрации вернули памятник маршалу Жукову, фотографии опубликовали в соцсетях.

Монумент должны были вернуть к 9 мая, но удалось отреставрировать памятник раньше, информирует 360tv.

Напомним, реставрация памятника Жукову, как сообщали в Кремле, проводилась в соответствии с планом перед юбилеем Победы. На время реставрации оригинал заменили на копию, которая частично отличается от первоначальной версии – он отдавал честь рукой.

При этом сын автора монумента Вячеслава Клыкова, скульптор Андрей Клыков говорил, что памятник не нуждался в реставрации.



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