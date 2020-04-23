Анна Семенович считает, что мужчина с достатком в 100 тысяч рублей ничего не зарабатывает

23.04.2020, 19:53, Разное

Анна Семенович рассказала, ниже какого уровня материального положения она не готова опускаться. Знаменитость считает, что житель с достатком в 100 тысяч рублей ничего не зарабатывает, о чём певица заявила в эфире шоу “Алена, блин!”.

Анна Семенович уже неоднократно информировала своих поклонников о том, что материальное положение для неё является очень важным фактором. Ранее, объясняя, почему она не вышла замуж до 40 лет, звезда пояснила это отсутствием достойных кандидатов, обладающих солидным капиталом. По её мнению, мужчины, не скопившие денег, глупы и ленивы. Даже те, кто зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, недостойны её внимания.

Исполнительница призналась, за годы работы в шоу-бизнесе, она привыкла к определённым условиям, и теперь не желает от них отказываться. Кроме того, выйдя замуж, экс-участница группы “Блестящие” сразу же захочет родить ребёнка и уйти в декрет, из которого может не вернуться на сцену, а потому её избранник должен зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить её в любых условиях. При этом знаменитость подчеркнула, за годы работы ей удалось самостоятельно заработать немалые деньги, квартиру же в Москве ей подарил бывший возлюбленный, когда она отказала ему стать домохозяйкой и переехать заграницу.

Анна Семенович также рассказала, её сердце сейчас несвободно. Она строит отношения с 33-летним мужчиной, ещё никогда не связывавшим себя узами брака и не имеющим детей. Артистка не исключает, он может стать тем единственным, с кем она проживет остаток жизни, но как давно длится их роман, звезда не стала говорить.