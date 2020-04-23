Личное: Детский сад из пенопласта!

23.04.2020, 19:50, Разное

Когда обманывают взрослых, это называется преступлением. Когда натягивают детей, стариков, инвалидов — как назвать это? Моральное дно?

В Петропавловске-Камчатском делают с виду благое дело — компания «Русский двор» строит детсад. Вот только проблема — местные активисты бьют тревогу. Они уверены, что садик строят из токсичного для людей говна!



Фото: Соцсети

Как такое возможно, чтобы детям — сад из токсичных стройматериалов? Может, потому они и вырастают уродиками, потому что растут в токсичном дерьме?

Однако, подождите, это ещё не самое худшее!

Как вообще ООО «Русский двор» вдруг стало строить садик — это же нужно как-то получить разрешение, урвать землю и заручиться поддержкой властей!

«Местные активисты утверждают, что при строительстве детского сада, по имеющейся у них информации, используется легкий синтетический материал пенополистирол, безопасность которого вызывает вопросы. Многие эксперты в строительной области указывали, что этот материал при горении представляет серьезную проблему. Негативно к использованию этого материала относились и эксперты МЧС». АиФ

Все мы знаем, что такое Камчатка. Заповедный край с прекрасной природой. Туристический потенциал — огромный, и в Москве это понимают — выделяют средства для развития территории.

«Русский двор» воюет сейчас с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), созданного Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предмет спора — земельный участок, но другой, к детскому саду отношения не имеющий, входящий в так называемую Территорию опережающего развития (ТОР). Именно эти ребята должны развивать регион, это их прямая обязанность, но на их земле внезапно объявился местный застройщик — Русский двор.

«Администрация города заключила договор аренды с предприятием, вполне возможно, зная, что на этот земельный участок уже претендует инвестор — наш резидент».

Как такое возможно? Как тут не предположить коррупцию? Вместо развития территории края — обвиняет КРДВ, что он не даёт заниматься бизнесом.

Компания «Олимп-Камчатка» предложила крупный проект строительства в ТОР спортивного комплекса и гостиницы и получила статус резидента ТОР.

Нужное дело? Безусловно. Будь на Камчатке туристическая инфраструктура, регион бы начал качать большие деньги.

Инвестор обязался вложить в развитие свои средства. ТОР, как институт развития, взял на себя обязательства по предоставлению земельного участка для реализации данного проекта и обратился в администрацию Петропавловско-Камчатского городского округа, чтобы выделить этот участок инвестору в аренду.

Отказать местные власти могли только в двух случаях — если есть обременение или если есть права третьих лиц. Если такового нет, они по закону обязаны были передать участок компании-резиденту ТОР.

Вместо этого — вот ведь цинизм! — кто-то в администрации покровительствует мутной конторе. Выделил в нарушение законодательства, без проведения конкурса этот участок для ООО «Русский двор». Но хоть бы детсад строили нормально — так нет же! Захреначили из пенополистерола домик Тыквы.

Администрация ТОР обратилась в прокуратуру. Приезжало НТВ, снимало сюжет. СМИ пишут об этой наглости местной власти, но всем реально похрен, что там творится.

Самое забавное, что «Русский двор» получает ещё и государственную поддержку из бюджета. Строят и жилые дома из пенополистерола, потому что завод по производству пластмассовых кубиков принадлежит владельцу компании.

Нет, я не против извлечения прибыли строительными компаниями, но меня откровенно бесит цинизм и лицемерие, с которыми свой же регион гробят такие ребята.

Там, где можно создать привлекательную туристическую инфраструктуру, дать людям работу, привлечь огромные инвестиции, местные царьки в обнимку с местными же бизнесменами строят говно для жителей и их детей, отбивая напрочь все инвестиции в свой регион.

Мы хоть когда-нибудь начнём жить по закону, как считаете?