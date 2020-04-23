СМИ предсказали новый спад экономики США из-за второй волны коронавируса

23.04.2020, 19:48, Новости дня

Вторая волна пандемии коронавируса и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний приведут к новому значительному спаду экономии США, пишет The Washington Post.

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что восстановление экономики страны может продлиться совсем недолго – до конца нынешнего года. Беспокоит аналитиков вторая волна коронавируса, которая может привести к тому, что пережившие весенний кризис американские компании и граждане разорятся в конце года, информирует ТАСС.

Издание пишет, что миллионы граждан и предприятий накапливают долги, при этом у них нет возможности погасить их. «Притворяться, что все вернется к нормальной жизни через три месяца или шесть месяцев, просто неправильно. Экономика в одночасье шагнула в ледниковый период. Мы в глубокой заморозке. По мере того, как экономика оттаивает, мы также увидим нанесенный ущерб. Произойдет наводнение», – рассказала The Washington Post экономист Диана Суонк.

СМИ отмечает, что одной из причин второго экономического спада может стать также поспешное возобновление деятельности компаний в стране.

При этом «занятое население начинает экономить больше обычного, что совершенно рационально, но задерживает восстановление» экономики, считает бывший экономист Минфина США Эрни Тедески. Вторая волна коронавирусной инфекции может привести к тому, что «многие американцы просто начнут еще больше опасаться выходить на улицу, пока не появится вакцина».

The Washington Post также обращает внимание, что уже проявляются признаки нового кризиса.

В том числе эксперты отмечают серьезные финансовые проблемы, с которыми сталкиваются крупные сети розничной торговли.

«Падение цен на нефть ниже 20 долларов за баррель является еще одним ударом по хрупкому энергетическому сектору страны, который будет еще ощущаться в течение месяцев», – отмечают авторы статьи.

По прогнозам экспертов, которые публикует издание, более 500 американских компаний обанкротятся к концу 2021 года.

Финансовая группа Goldman Sachs предполагает, что инвестиции в бизнес сократятся на 27%. А финансовая помощь со стороны государства эффективна только в краткосрочной перспективе. Уже через несколько месяцев граждане США не смогут оплачивать счета и платить за аренду помещений.

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