В общественном транспорте Москвы будут штрафовать за нарушение социальной дистанции

23.04.2020, 19:48, Новости дня

Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте, сообщили в столичном ГКУ «Организатор перевозок».

Так, за несоблюдение дистанции в полтора метра может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров будут во всем общественном транспорте», – передает ТАСС сообщение.

Ранее власти Москвы рассказали о том, что рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассуждала, какой главный путь передачи коронавируса.