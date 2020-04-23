 

Друг коронавируса: мощный торнадо начал “сметать” США

23.04.2020, 19:42, Разное

Мощный торнадо “пришел на помощь” коронавирусу COVID-19, который, по всей видимости, избрал американцев своей главной мишенью. Сильный ветер буквально сметает сразу несколько штатов США, сообщает ТВ Центр.

Под ударом оказались штаты Луизиана, Оклахома и Техас. Скорость воздуха настолько сильная, что ветер поднимает в воздух даже автомобили. Торнадо уже нанес серьезный ущерб инфраструктуре: повредил или разрушил множество зданий, оборвал линии электропередачи и повалил другие конструкции. В настоящее время известно, что свыше 30 жителей получили травмы, не менее шести человек погибли.

Напомним, что в США произошла самая большая вспышка коронавируса на планете. Заразились свыше 852 тысяч человек, более 48 тысяч людей погибли.



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