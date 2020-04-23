 

Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы от ЛДПР по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн евро

23.04.2020, 19:36, Новости дня

Бывший депутат Госдумы и член партии ЛДПР Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев были задержаны утром 23 апреля в Санкт-Петербурге по делу об особо крупном мошенничестве, обоих доставили в Москву, пишет “Коммерсант”.

По версии следствия, Волчек и Плиев предложили некоему Андрею Розову “решить проблему” с его уголовным преследованием — за 1,4 миллиона евро.

Представитель Розова после этого обратился к оперативникам, которые решили провести сделку 22 апреля. В назначенное время наличные деньги, только 8 миллионов рублей из которых были настоящими, принесли в офис компании Зураба Плиева. Представительница бывшего депутата, принявшая взятку, была арестована на месте сотрудниками ФСБ. 

Волчека и Плиева обвинили только в покушении на мошенничество, а не в даче взятки потому что, как пишет “Интерфакс”, у бывшего депутата не было связей в органах и повлиять на ход расследования уголовного дела он никак не мог

По данным РБК, Андреем Розовым может быть бывший совладелец обанкротившегося в 2016 году банка “Ренессанс”. Агентство страхования вкладов в 2018 году привлекло владельцев банка к субсидиарной ответственности на 7,15 миллиардов рублей.

Волчек, по данным политолога Станислава Белковского и “Новой Газеты”, был водителем, другом и деловым партнёром Кости Могилы (Константина Яковлева), одного из самых влиятельных петербургских криминальных авторитетов 90-х годов. Яковлев называл Волчека своим названным “младшим братом”.

В декабре 2002 году Денис Волчек стал депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. Затем в 2007 и 2011 годах его избирали в Госдуму. “Коммерсант” пишет, что глава ЛДПР Владимир Жириновский лично снял Волчека с выборов из-за обнаружившихся связей с криминалом и возможном участии в различных махинациях. 

 



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