Звезда “Человека-паука” Том Холланд решил завязать со спиртным, но Райан Рейнольдс порушил его планы

23.04.2020, 19:35, Разное

С необходимостью сидеть в четырех стенах знаменитости справляются по-разному. Так, актер и исполнитель роли Человека-паука Том Холланд не только занимается спортом и выполняет невозможные, на первый взгляд, челленджи, но и прибегает к помощи выпивки. Об этом рассказал сам Холланд во время интервью на шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”. По словам актера, с трудными временами он и трое его друзей (молодые люди снимают квартиру вместе) справляются при содействии крепких напитков и вообще “постоянно пьяны”. Том даже подумывал временно – хотя бы на неделю – завязать с вредной привычкой. Но тут в дело вмешался его друг и коллега Райан Рейнольдс.

Я решил начать свою неделю трезвости с прошлых выходных. И что вы думаете – уже в понедельник у меня на крыльце красовалась коробка с джином, которую прислал Райан Рейнольдс! И на этой коробке было написано “Немного дружеского соседского паучьего джина. С любовью, Райан”,

рассказал в интервью Том.

Джими Киммел и Том Холланд

Он также признался, что на карантине смотрит старое кино и играет в Play Station, а также пишет вместе с друзьями сценарий будущего фильма, первый драфт которого уже отправил продюсерам:

Я никогда так не нервничал. Мне кажется, теперь все эти большие боссы поймут, что я на самом деле очень глупый и не умею правильно писать.

Помимо Райана Рейнольдса Том Холланд на карантине активно общается и с другим своим коллегой – Джейком Джилленхолом, с которым вместе снимался в фильме “Человек-паук: Вдали от дома”. Актеры устраивают онлайн-викторины, причем победитель (на этой неделе это как раз Том) должен придумать вопросы и ответы для следующей игры. Вместе с Джейком же Том участвовал в придуманном им с друзьями челлендже: по заданию – нужно было надеть футболку на голое тело, стоя при этом вниз головой на руках. Райану Рейнольдсу также было предложено принять участие в этом предприятии, но актер ответил четко и эмоционально: “Нет”. Кстати, сам Райан в интервью другому ведущему, Стивену Кольберу, признавался, что на карантине также пристрастился к зеленому змию.

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Публикация от Ryan Reynolds News (@ryanreynoldsnews)2 Апр 2020 в 3:27 PDT

Мы с Блейк (Блейк Лайвли, супруга актера – Ред.) занимаемся домашним обучением детей, также проводим время в нашем саду, стараемся почерпнуть из происходящего нечто полезное. Но на самом деле, в основном я просто пью.

Что же касается Тома Холланда – в конце своего интервью на ток-шоу он поздравил маленького сына ведущего, Билли Киммела, с трехлетием. Мальчик, который оказался настоящим поклонником Человека-паука, даже смутился от такого внимания. Том же вернулся к совершенствованию своего сценария и общению с соседями – напомним, совсем недавно стало известно, что он расстался со своей подругой детства Оливией Болтон и все свободное время теперь проводит только с друзьями.