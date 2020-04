5 песен на все случаи жизни: Диана Арбенина поделилась личным плейлистом для карантина

23.04.2020, 19:35, Разное

В рамках нового проекта онлайн-кинотеатра под названием “Шоу On!” в сети продолжают организовывать все новые и новые выступления российских звезд. Одной из таких виртуально выступающих станет и Диана Арбенина, которая уже завтра вместе с группой “Ночные снайперы” проведет концерт “…И все будет хорошо”.

Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это абсолютно точно не повод опускать руки! “Ночные Снайперы” – прежде всего, концертная группа, здорово, что есть возможность и в данных условиях это продемонстрировать. Мы сыграем полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный. Можно танцевать, а можно обниматься, можно слушать одному в наушниках или подключить колонки и соседей. Будем раздвигать виртуальные границы, не теряя качества видео и звука, будем слушать снайперские хиты и премьеры, будем участвовать в разговоре в прямом эфире. Будет рок-н-ролл!

– говорит Диана. В эту пятницу “Снайперы” порадуют поклонников такими хитами, как “Морячок”, “Рубеж”, “31 весна”, “Инстаграм”, “Ты дарила мне розы”, “Казино” и, конечно, “Гавань” – песней, строчка из которой дала название программе. Пока же Диана рассказывает нам про совсем другие хиты – те, что заставляют пускаться в пляс, убираться и просто веселее жить – ее саму.

Диана Арбенина

1. Karmic – Higher Self

Лёгкий эротичный трек. Классный для беговой дорожки. Новый, 2020 года, на мой вкус, один из примеров легкой “прикладной” музыки, под которую прекрасно отдыхается, отлично подходит для интенсивных тренировок. Не говоря уже о тексте, вслушиваясь в который, понимаешь, что в этой жизни не все так просто.

2. Cage the Elephant – Ready to Let Go

Немного фуззовых гитар в сочетании с мелодичным припевом. В современном западном рок-н-ролле такая музыка уже может считаться традиционной. Музыка для жизни, где присутствует и драйв, и лирика. Под нее можно делать все. В частности, я готовлю, а дети моют посуду.

3. Lily Allen – What you waiting for?

Enfant terrible британской музыки. Когда хочется и принять все, и послать одновременно, мы слушаем Лили Аллен. Этой карантинной весной у меня особенное радостное настроение. Хочется лёгкой красивой музыки, особенно по утрам. Все утренние процедуры, умывание, настройка на день отлично делаются под этот трек. Музыка для счастья.

4. Sofi Tukker feat Charlie Barker – Good time girl

Заглавный трек одного из моих любимых сериалов “Новый папа” Паоло Соррентино. Хорош и как вызывающий ассоциации с кино, и сам по себе. Еще одна танцевально-бегательная песня, для скруток и работы с прессом тоже хороша.

5. Queens Of The Stone Age – No one Knows

Классика жанра с жесткими гитарными риффами. Привет от группы Oasis без британской вычурности, которую вполне компенсирует шарм калифорнийских рокеров. Старенький уже трек 2002 года, слушаем его с детьми, которым очень нравится клип с оленем, для них это все, конечно, махровый олдскул, но классно помогает в уборке комнаты. Чем и пользуюсь.