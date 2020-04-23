Коронавирус и программы обмена студентами

23.04.2020, 19:31, Новости дня

Ежегодно в рамках образовательных программ США посещают тысячи иностранных студентов. Одна из самых популярных – Work and Travel – «Работа и путешествие в США». Однако из-за вспышки коронавируса в мире Госдепартамент рекомендовал работодателям отложить принем участников программы до мая, когда рекомендация будет пересмотрена.

Глеб Рыбаков, студент третьего курса в московском Университете Дружбы Народов, изучает международные отношения. Он планировал посетить США в рамках программы этим летом – обратился в соответствующее агентство в России, занимающееся сопровождением, и заполнил все необходимые документы. Ему было назначено собеседование в посольстве США для получения визы, но за три дня до его проведения оно было отменено.

«Я получил работу в штате Массачусетс недалеко от Бостона. Моя работа планировалась первого июня. Сейчас она перенесена на более поздние даты. То есть программа не отменена и [находится] в таком замороженном этапе. Она [программа] доступна только летом для студентов из России, и в следующем году я уже не смогу в ней участвовать, так как я буду последний курс – четвертый курс университета. Если мы учимся последний курс и нас ничего в России не держит, визу J-1 мы не можем получить», – рассказал Глеб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Больше всего Глеба беспокоит отсутствие информации от спонсоров – то есть непосредственно тех, кто должен трудоустраивать студентов на работу в США.

«Мы очень долго не получаем никакой информации. Мы понимаем, что это зависит не от нашего агентства, которое находится в России, а именно конкретно от американских спонсоров, которые молчат. Недавно и я видел прямой эфир в инстаграме от спонсора CIE. Они сказали, что Work and Travel состоится в этом году обязательно, потому что есть позитивные ноты в будущем, но мне кажется не очень», – добавил Глеб.

Михаил Мартынов – студент Национального Медицинского Университета в Ивано-Франковске. Украинский студент всегда хотел принять участие в программе «Работа и путешествие в США»: это отличная возможность познакомиться с Соединенными Штатами.

«Это одна из лучших программ, которые существуют на данный момент, поскольку люди могут не только заработать деньги, но и познакомиться с культурой США, завести новые знакомства. Я хотел познакомиться с культурой Америки, поскольку имею очень хороший уровень английского языка. Но из-за пандемии эти планы разрушены, так что я буду пытаться принять участие в программе в следующем году. Мне не сказали, где и кем я буду работать, поскольку я подал заявку на участие в программе всего за несколько недель до начала пандемии. Я хотел оказаться или в Техасе – в сердце Америки – или в Монтане», – рассказал Михаил.

В Госдепартаменте отмечают: образовательные программы, спонсируемые внешнеполитическим ведомством США, отложены до мая.

Программам, в которых Госдепартамент не принимает непосредственного участия, рекомендуется сделать то же самое.

«Главный приоритет Госдепартамента и вообще правительства США – это безопасность, здоровье и благосостояние участников этих программ. Есть программы, которые являются официальными программами Госдепартамента и спонсируются Госдепартаментом. Как раз сейчас имеет место официальная пауза в этих программах, и будет пересматриваться возможность продолжать эти программы через несколько недель. Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться», – прокомментировала ситуацию официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер.

Она добавила, что образовательные, спонсируемые и координируемые Госдепартаментом образовательные программы, являются хорошей возможностью для иностранных студентов узнать Америку. Ситуация с эпидемией КОВИД-19 в стране усложняет возможность участвовать в программах обмена, но Эккер надеется, что положение изменится и желающие смогут подать заявки на участие в них.