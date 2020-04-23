КС Молдавии приостановил получение кредита от России

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23.04.2020, 19:30, Новости дня

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении кредита от России.

«Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата парламента Молдавии Сергея Сырбу и приостановил действие, включая процедуру вступления в сил закона №. 57 от 23 апреля 2020 года о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Молдавии о предоставлении правительству Молдавии государственного финансового займа», – сообщили в Конституционном суде, передает РИА «Новости».

Там добавили, что вступление закона в силу остановлено, пока КС не даст свою оценку соглашению с Россией.

Отмечается, что оппозиционная группа парламента Pro Moldovа обратилась в конституционный суд с просьбой оценить, насколько соглашение о получении кредита соответствует положениям конституции республики.

Примечательно, что до приостановления закона Конституционный суд Молдавии в четверг возглавила судья Домника Маноле, информирует ТАСС. Она заменила на этом посту Владимира Цуркана, отправленного в отставку после закрытого голосования членов суда.

«О том, чтобы заменить главу КС, ходатайствовали его члены Николай Рошка и Люба Шова. На заседании 23 апреля большинство судей проголосовали за смещение Цуркана, на этом же заседании они проголосовали за назначение на эту должность Домники Маноле», – отметили в КС.

17 апреля президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что посол страны в Москве подписал с российским Минфином соглашение о кредите на сумму 200 млн евро.

В четверг Парламент Молдавии ратифицировал договор о займе 200 млн евро у России. Средства планировалось потратить на поддержку госбюджета.



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