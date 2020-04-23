Ученые выяснили, что благодаря кофе можно прожить дольше

23.04.2020, 19:30, Разное

Специалисты узнали о самом лучшем способе заваривания кофе, уменьшающем риски болезней сердца. Так, фильтрованный напиток считается безвредным и даже продлевающим жизнь.

В опыте участвовало 508 747 человек возрастом от 20 до 79 лет. Они указали в анкетах тип и количество употребляемого кофе. Эксперты собрали информацию обо всех переменных, влияющих на употребление напитка и сердечные заболевания. Сюда включили привычку курить, образование, спорт, вес, рост, данные о давлении и холестерине.

На протяжении 20 лет исследователи наблюдали за здоровьем испытуемых. За это время 46 461 респондентов умерло. Из них от заболеваний сердца скончались 12 621 участников и 6202 в следствие инфаркта. Также выяснилось, что у людей, предпочитающих фильтрованный кофе, риски ранней смерти оказались на 15% ниже, чем у тех, кто его не употреблявших. Напиток влиял на количество летальных случаев от болезней сердца на 12% у мужчин и на 20% у женщин. Низкий показатель смертности зафиксировали у людей, выпивавших от 1 до 4 чашки фильтрованного кофе в день. Нефильтрованный напиток повышает холестерин, что приводит к гибели.