 

Ученые выяснили, что благодаря кофе можно прожить дольше

23.04.2020, 19:30, Разное

Специалисты узнали о самом лучшем способе заваривания кофе, уменьшающем риски болезней сердца. Так, фильтрованный напиток считается безвредным и даже продлевающим жизнь.
В опыте участвовало 508 747 человек возрастом от 20 до 79 лет. Они указали в анкетах тип и количество употребляемого кофе. Эксперты собрали информацию обо всех переменных, влияющих на употребление напитка и сердечные заболевания. Сюда включили привычку курить, образование, спорт, вес, рост, данные о давлении и холестерине.

На протяжении 20 лет исследователи наблюдали за здоровьем испытуемых. За это время 46 461 респондентов умерло. Из них от заболеваний сердца скончались 12 621 участников и 6202 в следствие инфаркта. Также выяснилось, что у людей, предпочитающих фильтрованный кофе, риски ранней смерти оказались на 15% ниже, чем у тех, кто его не употреблявших. Напиток влиял на количество летальных случаев от болезней сердца на 12% у мужчин и на 20% у женщин. Низкий показатель смертности зафиксировали у людей, выпивавших от 1 до 4 чашки фильтрованного кофе в день. Нефильтрованный напиток повышает холестерин, что приводит к гибели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Мнение: Режим ХЗ

14.04 / Разгадана тайна необычных кругов на полях в Польше

23.03 / Мнение: Будем здоровы!

15.03 / Израиль планирует использовать в борьбе с «невидимым врагом» антитеррористические технологии

03.04 / Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

07.04 / Супруга Алека Болдуина забеременела пятым ребенком после двух выкидышей

10.03 / Мнение: О кухонных боях

23.04 / Новые версии iPhone лишатся Lightning уже в 2021 году

08.04 / В Санкт-Петербурге возбудили дело за фейковую публикацию о коронавирусе в социальной сети

27.02 / Как две капли воды: брат Ким Кардашьян показал новорожденных близнецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска