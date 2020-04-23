Euronews – Германия приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах

23.04.2020, 19:20, Новости дня

В Германии разрешены первые клинические испытания новой вакцины, призванной защитить людей от коронавирусной инфекции. Как рассказал министр здравоохранения ФРГ, вначале препарат протестируют на 200 добровольцах разного возраста. Кроме того, уже на этой неделе свою вакцину начинает испытывать и команда британских учёных из Оксфордского университета, передаёт Euronews. Однако весь процесс может занять ещё несколько месяцев.

Разработать вакцину от коронавируса пытаются во многих странах. Этим занимаются учёные ведущих мировых исследовательских центров. В Германии компания Biontech из Майнца уже получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях-добровольцах. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан настроен оптимистично.

ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Мы выходим на первые проверки вакцины в Германии. Испытания одобрил Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Препарат сначала протестируют на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Это хороший сигнал, говорящий о том, что разработка вакцины в нашей стране продвинулась настолько, что мы можем приступить к испытаниям. В то же время стоит отметить, что это займёт месяцы.

Уже на этой неделе к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах приступит и команда исследователей Оксфордского университета. Об этом сообщил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок. На эти цели правительство выделило 20 миллионов фунтов стерлингов.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.