Мишустин призвал ЕАЭС переходить к более высокому уровню интеграции

23.04.2020, 19:16, Новости дня

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для того, чтобы выйти на более высокий уровень интеграции, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

«Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждает вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции», – передает его слова ТАСС.

Говоря об автомобильных перевозках, Мишустин подчеркнул, что по этому направлению страны ЕАЭС смогут продвинуться «на основе строгого соблюдения международных обязательств государств-членов сообщества в отношениях с третьими странами».

«Казахстан внес предложение о проработке подходов к цено- и тарифному образованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки соответствующего международного договора. Россия, Киргизия поддержали это предложение и подготовили общую редакцию, которая носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса», – отметил Мишустин.

В середине апреля состоялась видеоконференция глав стран-членов ЕАЭС.