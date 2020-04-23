 

ЭИСИ анонсировал прямой эфир с главой Кузбасса Цивилевым

23.04.2020, 19:16, Новости дня

В пятницу в 11.00 состоится прямой эфир Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

«Мы начинаем цикл бесед с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные решения в борьбе с пандемией», – говорится в сообщении ЭИСИ в Instagram.

Указывается, что несколько дней назад президент Владимир Путин отметил Кемеровскую область как регион с наименьшим количеством заболевших на 100 тыс. населения.

«О том, какие региональные меры позволили этого достичь поговорим завтра, 24 апреля, в прямом эфире с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Эфир состоится завтра в 11 часов утра по московскому времени», – говорится в сообщении.

Добавим, что ЭИСИ на протяжении месяца регулярно публикует обзор лучших мер регионов по противодействию распространения коронавирусной инфекции.



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