Число выздоровевших от коронавируса в Италии впервые превысило количество зараженных

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23.04.2020, 19:16, Новости дня

Количество выздоровевших от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Италии впервые превысило число инфицированных, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

За последние сутки в стране выздоровели 3 тыс. 33 человека, заразились – 2 тыс. 646 человек, сказал Борелли, передает ТАСС.

Вместе с тем в Италии сохраняется высокая смертность. За последние сутки умерли 464 человека, общее число погибших от коронавируса составило 25 тыс. 549 человек.

Всего инфицированных в Италии с начала пандемии – 189 тыс. 973 человека.

По данным ВОЗ за 22 апреля, число зараженных коронавирусом в мире возросло почти на 74 тыс. за сутки, это на 9 тыс. меньше, чем число заразившихся 21 апреля.



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