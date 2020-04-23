Правительство Ливии обвинило российскую ЧВК “Вагнер” в использовании химического оружия

23.04.2020, 19:15, Новости дня

Частная военная компания “Вагнер”, которую связывают с руководством России, применила химическое оружие в ходе боев в районе Триполи. Как пишет издание The Libya Observer, об этом 22 апреля заявил министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

“Российские наемники из ЧВК “Вагнер” использовали нервно-паралитический газ на линии фронта”, – отметил чиновник.

По его словам, несколько бойцов правительственных сил были убиты снайперами после отравления нервно-паралитическим агентом. “Этого не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из ЧВК “Вагнер”, – уверен Башага.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Халиф Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

В феврале 2020-го президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Россия управляет конфликтом в Ливии “на самом высоком уровне”.

По информации СМИ, российская ЧВК “Вагнер”, связанная с Кремлем, участвует в боевых действиях на стороне Хафтара, а также занимается вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.