Саакашвили рассказал, сможет ли работать с Аваковым в одном правительстве

23.04.2020, 19:15, Новости дня

Лидер “Руху нових сил” Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил занять пост вице-премьера по вопросам реформ, сказал в интервью НВ 23 апреля, что не собирается в случае назначения конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

14 декабря 2015 года на заседании Национального совета реформ в Киеве на тот момент председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили и глава МВД Аваков устроили скандал. В ходе перепалки Аваков бросил в Саакашвили стакан воды и посоветовал убираться из страны.

“Министр внутренних дел – это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром внутренних дел в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать”, – заявил Саакашвили.

Он назвал ошибочным утверждение, будто является конфликтным человеком.

“У меня за этот год было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но я не считаю для себя это приоритетом в жизни. Я этого не делал. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время”, – подчеркнул политик.

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии.

В мае 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

В мае 2019 года после избрания главой государства Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

Во фракции “Слуга народа” не исключили, что голосование по вопросу назначения Саакашвили в правительство состоится 24 апреля.