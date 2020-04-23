В Италии из больниц выписали рекордное количество пациентов, выздоровевших от COVID-19

23.04.2020, 19:15, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от COVID-19 выздоровело 3033 пациента (на 90 больше, чем накануне), сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Таким образом, общее количество выздоровевших в Италии увеличилось до 57 576 человек.

Количество умерших от коронавирусной инфекции составляет 25 549 (за последние сутки умерло 464 пациентов – на 27 больше, чем вчера).

Продолжают болеть 106 848 человек (-851). Это максимальное снижение активных случаев с начала эпидемии; показатель падает третьи сутки подряд. В терапевтических отделениях лечение проходят 22 871 пациентов (-934), в отделениях интенсивной терапии – 2267 (-117). Еще 81 710 инфицированных лечатся в домашних условиях (-200).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 189 973 человека (+2646). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,65 млн, из них 185,49 тыс. умерли, более 723,37 тыс. выздоровели.