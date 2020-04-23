COVID-19 в Москве: две трети умерших пытались лечиться сами

23.04.2020, 19:10, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан не заниматься самолечением, поскольку это может привести к ухудшению состояния здоровья, вплоть до летального исхода.

Самые тяжелые больные и две трети смертей от COVID-19 — это те, кто пытался вылечиться самостоятельно, а потом оказался в больницах. Такие данные привел Сергей Собянин в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр Москвы рассказал, что находящимся на домашнем лечении нужно принимать исключительно те препараты, которые выписывают врачи. Не стоит прибегать к рекомендациям знакомых, отметил Сергей Собянин.

Ранее столичный мэр сообщил, что данные о заболевших коронавирусом, публикующиеся ежедневно, точны. Утаивать их бессмысленно, подчеркнул Собянин.