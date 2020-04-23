 

COVID-19 в Москве: две трети умерших пытались лечиться сами

23.04.2020, 19:10, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан не заниматься самолечением, поскольку это может привести к ухудшению состояния здоровья, вплоть до летального исхода.

Самые тяжелые больные и две трети смертей от COVID-19 — это те, кто пытался вылечиться самостоятельно, а потом оказался в больницах. Такие данные привел Сергей Собянин в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр Москвы рассказал, что находящимся на домашнем лечении нужно принимать исключительно те препараты, которые выписывают врачи. Не стоит прибегать к рекомендациям знакомых, отметил Сергей Собянин.

Ранее столичный мэр сообщил, что данные о заболевших коронавирусом, публикующиеся ежедневно, точны. Утаивать их бессмысленно, подчеркнул Собянин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Школа бокса загорелась в Химках

14.02 / Гол Дениса Гурьянова помог “Далласу” одолеть “Торонто”

25.02 / На юге Италии зарегистрирован первый случай коронавируса

13.02 / Путин: всенародное голосование пройдет в рабочий день, который объявят выходным

26.02 / Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям силой

27.02 / Врач рассказал, для кого удар электрошокером смертельно опасен

06.03 / Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы в марте был обмен, а в конце апреля – встреча в нормандском формате

04.04 / Россия оставила на совести «эстонских парней» слова об отношениях с Арменией

25.03 / Boeing собрался возобновить производство 737 MAX

05.02 / В Симферополе передумали вводить ограничения подачи воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска