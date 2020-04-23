Magnus Carlsen Invitational. Непомнящий вышел вперед в матче с Гири

23.04.2020, 19:10, Новости дня

На крупном онлайн-шахматном турнире с участием восьми сильнейших гроссмейстеров мира Magnus Carlsen Invitational проходят партии 3-го тура. Россиянин Ян Непомнящий играет с голландцем Анишем Гири. После двух партий впереди наш шахматист – 1,5:0,5. Соперникам предстоят еще две встречи.

Непомнящий и Гири расположились в арьергарде соревнований и для каждого из них победа в этом микро-мате может стать надеждой вырваться из глубины таблицы. У россиянина 2 балла, у представителя Нидерландов – 0 очков. Параллельно проходит встреча Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Дин Лижэня(Китай), там пока ничья – 1:1.