Ученые России впервые клонировали теленка

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23.04.2020, 19:09, Разное

Современные технологии позволили российским ученым клонировать теленка. Редактирование генома дает возможность выращивать животных с улучшенными качествами.
В проекте принимали участие представители ВИЖ имени Л.К. Эрнста и МГУ. Подготовительная работа в лабораторных условиях позволяет выделить клетки с высокой производительностью, а затем приступить к их коррекции в нужном направлении. Речь идет не только о создании устойчивости к некоторым заболеваниям самого животного, но и об улучшении качества продукции, например, состава молока.

Академик РАН Наталия Зиновьева подчеркнула значимость для этих целей клеток со 100% правильным улучшением. У выращенного практически «из пробирки» теленка отключен ген, который вырабатывает аллерген в коровьем молоке. Созданная искусственно порода позволит многим людям, страдающим от непереносимости полезного продукта питания, впервые попробовать его без угрозы аллергической реакции.

В настоящее время технологии работы с животными, присутствующими в природе, достаточно отработаны. Однако исследователи не оставляют надежду на доступность методики создания клонов зверей, исчезнувших с лица планеты, например, мамонтов. Идея кажется вполне реальной в связи с существованием их ближайших родственников — азиатских слонов. Местом проживания гибрида могли бы стать некоторые районы Сибири.



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