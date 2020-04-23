Samsung отложила выпуск спецверсии Galaxy S20+ 5G из-за переноса Олимпиады

23.04.2020, 19:09, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung не будет выпускать специальную модификацию смартфона Galaxy S20+ 5G в связи с переносом Олимпийских игр на 2021 год. Такое заявление сделали сотрудники японского мобильного оператора NTT Docomo.

Вначале представители компании Samsung намеревались презентовать ограниченную версию в середине лета нынешнего года. Когда появилась информация о переносе Олимпиады в японской столице Токио, южнокорейский гигант вместе с оператором связи обнародовал пресс-релиз касательно отмены «олимпийского» гаджета Galaxy S20+ 5G. Не исключается, что специальная модификация появится в следующем году, когда должны состояться соревнования.

Ранее стало известно о планах Samsung разработать модернизированную модель Galaxy Z Flip с технологией пятого поколения. Смартфон появится в 2020 году, его особенностями станут батарея на 3300 мАч, сдвоенная камера и 8/256 Гб памяти.