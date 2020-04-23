 

Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

23.04.2020, 19:08, Новости дня

Проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен», сообщил основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

«Мы доставили комплекс во Владивосток, доставили командное судно и стартовую платформу. Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен», – рассказал он «Коммерсанту».

Филев пояснил, что стоимость размещения комплекса в РФ оказалась дороже, чем его расположение в США.

«Когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке… Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», – отметил Филев.

«Знаете, сейчас нам действительно не до этого», – подытожил он.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.

Роскосмос сообщал, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».



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