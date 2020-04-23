Мнение: Провал Китая, Герман Греф об изъятии вкладов и ещё одна причина роста цен на золото

23.04.2020, 19:06, Разное

1. Хоть нам и кажется, будто в условиях карантина и самоизоляции жизнь стоит на месте, 2020 год будут выделять в учебниках истории жирным шрифтом. Так, к примеру, экономика огромного Китая, привыкшего удивлять нас высокими темпами роста, впервые за 30 лет продемонстрировала квартальное падение:

https://lenta.ru/news/2020/04/17/china/

В январе-марте 2020 года ВВП страны просел на 6,8 процента год к году, что является первым снижением в квартальной статистике страны, которая ведется с 1992 года. В первом квартале 2019 года рост ВВП Китая был на уровне 6,4 процента. По отношению к четвертому кварталу 2019-го экономика Китая упала на 9,8 процента. В годовом исчислении данные начала 2020 года оказались худшими за 40 лет.

Промышленное производство в КНР в первом квартале сократилось на 8,4 процента. Розничные продажи в Китае упали в январе-марте на 19 процентов год к году. Безработица в стране, которая долгое время держалась на уровне 5 процентов, в январе-феврале составила 6,2 процента, а в марте опустилась до 5,9 процента.

Скоро подобные цифры мы увидим почти во всех развитых странах, включая и Россию, куда кризис пришёл несколько позже.

В Китае ещё надеются восстановить темпы роста и выйти в плюс по итогам года. Если получится у КПК получится запустить главный мотор мировой экономики, второе место США будет на этот раз очевидно уже всем.

2. Глава Сбербанка высказался по поводу финансовой устойчивости России к кризису, а также опроверг байку о том, что власти якобы собираются изымать у россиян вклады:

https://lenta.ru/news/2020/04/21/vklad/

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством…

По словам Грефа, такой сценарий в настоящее время невозможен, хотя в истории России был прецедент — в 1990-х годах. Он также назвал нереальными заморозку и насильственный перевод вкладов россиян в другую валюту. По словам главы Сбербанка, для этого есть несколько причин, первая из которых — наличие у государства в качестве резерва Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его средств хватит на несколько лет даже при нынешних низких ценах на нефть, пояснил Греф.

«Второе — в отличие от 1998 года, когда долг к ВВП превышал 100 процентов, сегодня у государства долг 14,9 процента ВВП. С точки зрения объема госдолга к ВВП, мы — одна из самых благополучных стран в мире», — сказал он. Третьей причиной Греф назвал рекордные золотовалютные резервы, накопленные Россией. Их при необходимости можно направить на покрытие импорта и внешнего долга.

«Эти суммы не идут ни в какое сравнение с теми суммами финансовых накоплений, которые граждане имеют в валюте», — заключил глава Сбербанка.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Минфину нужно увеличить заимствования в 2020 году, чтобы получить средства для дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, в частности, за счет привлечения средств россиян. Слова Кудрина были поняты в соцсетях как предложение об изъятии денег с депозитов, однако позже он разъяснил, что говорил о вложениях в государственные облигации.

Также Герман Греф отметил очевидную вещь – дефолта в ближайшие годы не будет, так как денег у государства более чем достаточно:

https://lenta.ru/news/2020/04/21/default/

3. Неожиданный факт: цены на золото могут расти ещё и потому, что золотодобытчики страдают из-за сокращения числа регулярных авиарейсов. Добытый на месторождениях металл попросту не могут быстро доставить на аффинажные заводы для очистки и выделения чистого золота:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-17/the-global-airline-shutdown-has-a-surprise-victim-gold-miners

Кроме того, часть золотоперерабатывающих предприятий в США и Европе закрылись на карантин.

Россия может неплохо заработать на росте стоимости золота, компенсировав тем самым проблемы с нефтью. Накануне Правительство разрешило компаниям продавать всё вновь добытое золото за рубеж. Шаг выглядит разумным, так как наши собственные резервы полны, а цены на мировом рынке крайне привлекательны.