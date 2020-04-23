Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

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23.04.2020, 18:53, Новости дня

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.

«Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа», – сказал Князев «Газете.ру».

Также он отреагировал на слова телеведущего и коллеги Бабкиной по «Модному приговору» Александра Васильева о том, что его семья заражена.

«Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вообще живет отдельно. Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало», – сказал Князев.

Надежда Бабкина в апреле была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже состояние артистки улучшилось и ее перевезли из Коммунаркив госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.

Сообщалось, что в состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной наметилась положительная динамика, однако у нее несколько заторможенный уровень сознания и депрессия.



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