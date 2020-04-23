Наталья Фатеева отрицает информацию, что её квартирой владеет помощник Бари Алибасова

23.04.2020, 18:53, Разное

В эфире ток-шоу “Пусть говорят” заявили о том, что Наталья Фатеева не владеет своей квартирой, а жилплощадь принадлежит помощнику Бари Алибасова. Актриса опровергла информацию, по которой хозяином недвижимости является Сергей Моцарь.

В очередном выпуске программы “Пусть говорят” эксперты высказали мнение о том, владеет ли собственной квартирой Наталья Фатеева. Известно, 85-летняя звезда кинематографа не так давно перенесла операцию на бедре, но хирургическое вмешательство оказалось неудачным, а потому она испытывает проблемы при самостоятельном передвижении, и использует при ходьбе костыли.

В связи с этим помощник Бари Алибасова регулярно посещает актрису, доставляя ей продукты питания и другие необходимые товары. Продюсер группы “На-На” не скрывает своей помощи артистке, но подчёркивает, он оказывает её на бескорыстной основе. Тем не менее, по слухам, шоумен стал поддерживать актрису после того, как на имя его помощника была переписана часть пятикомнатной квартиры.

Наталья Фатеева возмущена таким заявлением. Она обратилась ко всем, кто распространяет эти слухи, и попросила не связывать её имя с Лидией Федосеевой-Шушкшиной. О том, кто является владельцев квартиры, знаменитость также высказалась, назвав разговором об этом “бредом собачьим”.