 

МИД назвал «параноидальными инсинуациями» выводы разведки США о «вмешательстве» RT в выборы

23.04.2020, 18:50, Новости дня

Высказывания разведки США о роли RT и Sputnik во «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года являются продуктом внутриполитической борьбы в стране, они не подкреплены фактами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Эти параноидальные инсинуации, которые не подкрепляются никакими фактами – продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США. Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются дополнительно раскрутиться в новой предвыборной гонке – опять же за счет антироссийской кампании», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, американские сенаторы заявили, что выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik в якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году основывались на старых данных.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Московское “Динамо” по буллитам обыграло “Спартак” в ретро-матче в стиле 60-х

22.02 / Работников морга в Санкт-Петербурге поздравили с 23 февраля стриптизом

04.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В Японии объявили карантин на круизном лайнере, на борту находится около 3500 человек

26.02 / Украинец в Варшаве пожаловался на ухудшение отношения поляков

03.02 / Спортсмен-инвалид устроился курьером, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду

25.03 / Песков рассказал о самочувствии Путина после поездки в Коммунарку

07.02 / Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

25.02 / Еще одному фигуранту дела «Сети» диагностировали туберкулез

30.03 / Емец заявил, что его отправили в отставку из-за Супрун

19.03 / Японский препарат от гриппа показал эффективность в лечении COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска