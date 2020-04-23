У главы ГКЧС Чувашии подтвердили коронавирус

23.04.2020, 18:50, Новости дня

У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова выявили коронавирусную инфекцию, информирует пресс-служба главы республики.

«У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова обнаружен коронавирус. Он изолировался, чувствует себя хорошо», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Кроме того, члены правительства Чувашии по рекомендации Роспотребнадзора сдали тест на COVID-19.

«Сегодня стали известны результаты анализов на COVID-19, которые накануне сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также сотрудники администрации главы Чувашии. У всех результаты отрицательные», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.