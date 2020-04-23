 

Мнение: Две гвоздики товарищу Ленину

23.04.2020, 18:45, Разное

Вчера прошла 1-я по счету акция "2 гвоздики товарищу Ленину". Было собрано денег на 1650 красных гвоздик, которые возложили у памятника Ленину на Октябрьской площади.
В возложении участвовал и правнук Сталина Яков Джугашвили. Для первого раз неплохо, учитывая, что акцию запустили только недавно.
Если она будет развиваться также, как аналогичная акция с гвоздиками Сталину, то будет хорошо.

Также стоит отметить, что в Саянске открыли новый памятник Ленину.

Инициатором установки памятника выступили "Дети войны", а деньги на монумент высотой в 2,5 метра собрали за счет добровольных пожертвований.
Открытие приурочено не только к дню рождения Ленина, но и к 50-летию основания Саянска, которое также отмечается 22 апреля, который был основан на 100-летнюю годовщину со дня рождения Ленина.
Мэрия Саянска полностью поддержала установку памятника и заявила о позитивной оценке деятельности Ленина для России.

И еще по вчерашнему юбилею.

1. Возложение цветов к Мавзолею от товарищей из КПРФ https://kprf.ru/photoreports/837.html Фотоотчет
2. Главные книги Ленина по версии писателя Данилкина https://bookmatejournal.livejournal.com/40693.html?media&utm_source=ljtimes В конечном итоге, всегда лучше читать первоисточник, чтобы понять автора
3. В Ханое открылась выставка "Владимир Ленин и его эпоха" https://vk.com/wall12201227_57632 Выставка проводится в условиях режима самоизоляции
4. Про опус Star Media про Ленина к юбилею https://www.youtube.com/watch?v=McaVlD9S6eI Такая себе документальная "зулейха".
5. Про мудака из Екатеринбурга выкинувшего цветы у памятника Ленина в мусорку https://zergulio.livejournal.com/6885807.html У нас такие же дегенераты в 2009 году притащили бочку с дерьмом к памятнику Ленину, в результате чего антибандеровский фронт в Севастополе счастливо развалился. Будет интересно посмотреть на реакцию контролирующих органов или же на ее отсутствие.

Источник: Colonel Cassad



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