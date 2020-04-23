Почти 90% бывших на ИВЛ пациентов с COVID-19 в больничной сети Нью-Йорка умерли

23.04.2020, 18:31, Разное

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) часто требуется пациентам с COVID-19, у которых болезнь осложняется тяжелой пневмонией или острым респираторным дистресс-синдромом. В течение последнего месяца несколько отчетов говорили о том, что большая часть инфицированных, которые получали ИВЛ при новой коронавирусной инфекции, умерли.

Журнал JAMA опубликовал крупнейший на сегодня отчет, который согласуется с предыдущими тревожными сообщениями: в больницах самой большой медицинской сети Нью-Йорка умерли 88% пациентов с COVID-19, которые были на ИВЛ.

Ранее исследование, проведенное в Ухане, показало, что из 37 пациентов, подключенных к ИВЛ, в течение одного месяца умерли 30. Согласно итальянскому отчету, также опубликованному в JAMA, ИВЛ потребовалась 90% из 1300 пациентов палаты интенсивной терапии, четверть из них умерла. В Великобритании погибли 67% пациентов, которые получили «дополнительную поддержку дыхания». И недавнее сообщение из Нью-Йорка рассказывало о 80% смертности среди пациентов на ИВЛ.

Для нового обзора ученые проанализировали электронные истории болезни 5700 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в больницы медицинской сети Northwell Health. Финальные результаты лечения были известны для 2634 из них. Всего умерли около 20% пациентов с коронавирусной инфекцией, находившихся на лечении в этой больничной сети. ИВЛ требовалась 12% инфицированных.

Ученые не указывают причин высокой смертности среди инфицированных новым коронавирусом пациентов на ИВЛ. Они сообщают, что на результаты этого обзора могло повлиять то, что многие из них были старше 67 лет.