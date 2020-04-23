 

Аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на половину

23.04.2020, 18:30, Новости дня

Московский аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50% на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанных с ней сложностей в отрасли, сообщила пресс-служба аэропорта.

«На фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса международный аэропорт «Внуково» сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее стало известно, что руководство крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» добровольно сократило свои зарплаты на 40%.



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