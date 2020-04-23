Стало известно о главной ошибке России на Украине

23.04.2020, 18:30, Разное

Адвокат раскритиковала политику Москвы в отношениях с Киевом. В частности, она недоумевает, что Россия поддерживает лидера партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука.

По ее мнению, Кремлю нужно было следовать по примеру США: отбирать на Украине толковых молодых людей и давать им возможность учиться в России. “С обязательством после окончания обучения жить в Украине”, – добавила адвокат.

Если бы Москва озаботилась этим вопросом 20 лет назад, то сейчас имела бы на Украине десятки тысяч молодых сторонников, занимающих важные должности в коммерческих и государственных структурах, считает политолог. “Но зачем же России этим заморачиваться – русские же не какие-то там англосаксы или пиндосы”, – сказала Монтян в своем видеоблоге.

Ранее “Дни.ру” писали, что эпидемия коронавируса может привести к дальнейшему распаду Украины. Элиты на местах укрепляются и начинают вести независимую от Киева политику, предупредила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Она полагает, что по мере распространения коронавируса проблема сепаратизма на Украине будет обостряться. Чтобы этого не допустить, властям нужно отменить дискриминационные законы, перестать навязывать украинский язык и определенную церковь, полагает Герман.

“Мне больно будет, если государство мое расколется на много маленьких регионов”, – сказала бывший парламентарий в интервью “Комсомольской правде”.