 

Иностранные студенты МГУ ко Дню Победы спели песню «Нам нужна одна победа»

23.04.2020, 18:30, Новости дня

В преддверии Дня Победы иностранные студента факультета Высшая школа перевода МГУ записали клип, в котором исполняют песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

Песню исполнили студенты из Греции, Армении, Украины, Бельгии, Турции, Узбекистана, Марокко, Швейцарии, РФ и Таджикистана. Видео опубликовано на странице Mash.

Песню студенты исполняют из своих домов.

16 апреля Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.



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