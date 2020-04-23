 

Медики: Коронавирус может провоцировать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни

23.04.2020, 18:30, Разное

Врачи рассказали об увеличении количества неожиданных инсультов среди больных, не имеющих серьезных симптомов коронавируса и находящихся дома. К таким выводам пришли медики больниц в Нью-Йорке.
Возникает много обоснований, что COVID-19 провоцирует свертываемость крови особым способом, а из-за этого может произойти инсульт. При этом больные имели симптоматику инфекции в легкой форме или она вообще отсутствовала.

Томас Оксли, нейрохирург, изучал больных с установленным диагнозом коронавируса. Он сообщил, что его коллеги увидели за 2 недели семикратное повышение частоты непредвиденных инсультов. Доктора считают, что у больных вирус вызвал усиленную свертываемость крови в больших артериях. Также они заявляют, что подобные инсульты, особенно когда речь идет о кровоизлияниях в крупных сосудах мозга, не присущи людям 30-40 лет, но если случаются, то имеют серьезные последствия.



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